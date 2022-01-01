Пластиковые окна в Орле
Высокий уровень защиты от теплопотери. Звукоизоляция мирового уровня. Полная непроницаемость для пыли, влажности и сквозняков.
производство, продажа
Цены на пластиковые окна
Окна от:
5 250 руб.
Под ключ от:
6 150 руб.
Окна от:
7 150 руб.
Под ключ от:
8 200 руб.
Окна от:
10 000 руб.
Под ключ от:
11 500 руб.
Окна от:
10 200 руб.
Под ключ от:
11 900 руб.
Даем исчерпывающие ответы на вопросы, касающихся установки и эксплуатации пластиковых окон.
Снятие размеров, подбор оптимальной конфигурации для Вашего здания.
Оформление необходимой документации по сотрудничеству.
Демонтаж старых окон, дверей, перегородок и изготовление новой конструкции.
Послегарантийное обслуживание конструкций - всегда готовы помочь Вам с решением проблем.
профильные системы из ПВХ и алюминия
Вопросы - Ответы
Часто задаваемые вопросы наших клиентов, в процессе заказа и производства профильных систем.
Немецкий концерн поставляет не готовое окно, а профиль для него.
Мы получаем в Орле блок из армированного ПВХ, из которого только предстоит изготовить окно. В такой ситуации у производителя остается простор для недобросовестной экономии.
Часто ставят низкокачественные уплотнители, дешевую фурнитуру, экономят на квалификации специалистов. И хотя в момент покупки вы экономите, но сама конструкция быстрее ломается и чаще требует обслуживания. В худшем случае потребуется демонтаж.
Мы не экономим на комплектующих и стеклопакетах Rehau. Это значительно продлевает срок службы изделий. В сравнении с некоторыми конкурентами, цены у нас действительно могут показаться выше. Но в долгосрочной перспективе выгоднее приобрести у нас.
У компании есть своя производственная линия, что позволяет изготавливать стандартные окна белого цвета за 5-6 рабочих дней. Срок изготовления может увеличиться для крупных заказов. Модели с профилем круглой, овальной, трапециевидной и других нестандартных форм изготавливаются дольше.
Также на сроки влияет ламинация, раскладка и другие особенности. До оформления договора мы рассчитаем сроки изготовления и укажем их в условиях контракта.
Договор оформляется без выезда в офис, у вас дома после консультации с замерщиком-инженером. Оплату можно внести на месте наличными или картой через сайт. Возможна оплата переводом на расчетный счет через онлайн-банк. В офисе компании принимаем пластиковые карты и наличные.
При оформлении заказа потребуется предоплата 20%. Остаток вносится в день доставки окон.
Гарантия на окна — 5 лет. За это время конструкция не деформируется, сохранит все эксплуатационные характеристики.
Возможности для экономии есть. Одна из основных — правильный выбор. Если вы живете в квартире, выходящей окнами в тихий двор или располагающейся с южной стороны, вам не потребуется конструкция с повышенной тепло- и звукоизоляцией.
Мы порекомендуем варианты под каждое конкретное место. Экономить на качестве армирования, уплотнителе и других деталях нельзя, это негативно скажется на длительности эксплуатации.
О компании
Собственное производство на заводе пластиковых окон ПВХ и других профильных систем в Орле.
Предлагаем своим клиентам алюминиевые, а также окна ПВХ. Любой уровень сложности: типовые, нестандартные, фигурные, штульповые, с фрамугой, цветные, французские, эркерные, портальные.
Наши окна являются высококачественными, мы гарантируем профессиональное качество работы в вашем доме. Изделия будут установлены в кратчайшие сроки.
Передовые технологии, а также контроль качества - залог успеха нашей копании, готовы справиться с поставленной задачей, вне зависимости от ее сложности.
Сертификаты качества позволяют подтвердить долговечность, а также надежность нашей продукции.
Изготавливаем профиль окна в течение 5 дней. На отделку уходит 1–2 дня. Также имеется большой склад.
Все бригады специально обучены и аттестованы в немецкой компании Rehau.
Используем нормативное число крепежных деталей. Соблюдаем уровень в различных плоскостях. Делаем полноценный монтажный шов.
Наши окна открываются без трения и дефектов. Наши мастера профессионально замеряют проемы, аккуратно демонтируют отслужившие детали. Вы можете получить у нас ПВХ-изделия и быть уверены, что не придется обслуживать их по гарантии.
Окна оснащены теплосберегающими стеклопакетами. Мы сохраняем не только тепло, но и Ваши деньги!
Решение: надежные воздушные камеры изолируют Ваш дом от излишнего шума.
Решение: Повышенная защита от сквозняков и антивзломная система.
Оконные профили изготавливаются исключительно из качественных материалов, которые безвредны для человека.
Широкая разновидность профилей позволяет подобрать безупречный вариант, который подойдет к интерьеру Вашего помещения.
Качественная фурнитура от ведущих мировых брендов обеспечивает максимальную функциональность окон.
Замеры окон и дверей, помещений для офисных перегородок и балконов.