  • г. Орёл, ул. Городская, 48

8 (962) 475-33-22
8 (4862) 78-33-22

office@oknaorla.ru

Пн-Пт: 9:30 - 17:30
Сб: 9:30 - 14:00

Пластиковые окна в Орле

Высокий уровень защиты от теплопотери. Звукоизоляция мирового уровня. Полная непроницаемость для пыли, влажности и сквозняков.

Бесплатный замер

Квалификация

Специалисты нашей компании подберут лучшее решение для Вас.

Контроль качества

Вы можете быть уверены в качестве и надежности наших изделий.

Работаем с 2010 года

Уже более 10 лет мы помогаем создать уют в домах наших клиентов.

Пластиковые окна в Орле и другие профильные системы-
производство, продажа
Наши окна - современное, качественное и долговечное решение.

Компания занимается изготовлением, доставкой, а также последующей установкой окон в дома и коттеджи. Прекрасные тепло, а также звукоизоляционные характеристики, безопасность, надежность - эти профили известны во всем мире.

Предлагаем вам сертифицированную продукцию, которая соответствует стандартам ГОСТ. Наши клиенты могут рассчитывать на отличный сервис и действительно выгодные условия оплаты оконных конструкций. Для оформления заказа, можно связаться с нашим менеджером по телефону, а также посетить офис. Воспользуйтесь предоставленной ниже формой для того, чтобы оформить вызов замерщика.

0
лет гарантийного обслуживания окон
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лет гарантия на фурнитуру окон
0
лет гарантия на стеклопакеты
0
лет гарантия на профиль окна Rehau

Цены на пластиковые окна

Одностворчатое
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Окна от:

5 250 руб.

Под ключ от:

6 150 руб.

  • Поворотно-откидная створка
  • Стеклопакет: 24/32 мм, энергосберегающий
  • Размер: 800 х 1300 (1,04 м2)
Рассчитать
Двухстворчатое
window2

Окна от:

7 150 руб.

Под ключ от:

8 200 руб.

  • Поворотное и глухая створки
  • Стеклопакет: 24/32 мм, энергосберегающий
  • Размер: 1300 х 1300 (1,69 м2)
Рассчитать
Трехстворчатое
window3

Окна от:

10 000 руб.

Под ключ от:

11 500 руб.

  • Поворотно откидное и глухие створки
  • Стеклопакет: 24/32 мм, энергосберегающий
  • Размер: 1300 х 2100 (2,73 м2)
Рассчитать
Окна на балконный блок
window-b

Окна от:

10 200 руб.

Под ключ от:

11 900 руб.

  • Глухая створка, балконная дверь
  • Стеклопакет: 24/32 мм, энергосберегающий
  • Размер: 1500 х 2100 мм (3,15 м2)
Рассчитать
С нами удобно работать
Консультация
Консультация


Даем исчерпывающие ответы на вопросы, касающихся установки и эксплуатации пластиковых окон.

Выезд на замер
Выезд на замер


Снятие размеров, подбор оптимальной конфигурации для Вашего здания.

Договор
Договор


Оформление необходимой документации по сотрудничеству.

Монтаж систем
Установка


Демонтаж старых окон, дверей, перегородок и изготовление новой конструкции.

Обслуживание
Обслуживание окон


Послегарантийное обслуживание конструкций - всегда готовы помочь Вам с решением проблем.

Весь ассортимент изделий -
профильные системы из ПВХ и алюминия
Service
Окна ПВХ
Service
Двери
Service
Офисные перегородки
Service
Балконы и лоджии
Service
Фасады
Service
Аксессуары

Вопросы - Ответы

Часто задаваемые вопросы наших клиентов, в процессе заказа и производства профильных систем.

Немецкий концерн поставляет не готовое окно, а профиль для него.

Мы получаем в Орле блок из армированного ПВХ, из которого только предстоит изготовить окно. В такой ситуации у производителя остается простор для недобросовестной экономии.

Часто ставят низкокачественные уплотнители, дешевую фурнитуру, экономят на квалификации специалистов. И хотя в момент покупки вы экономите, но сама конструкция быстрее ломается и чаще требует обслуживания. В худшем случае потребуется демонтаж.

Мы не экономим на комплектующих и стеклопакетах Rehau. Это значительно продлевает срок службы изделий. В сравнении с некоторыми конкурентами, цены у нас действительно могут показаться выше. Но в долгосрочной перспективе выгоднее приобрести у нас.

У компании есть своя производственная линия, что позволяет изготавливать стандартные окна белого цвета за 5-6 рабочих дней. Срок изготовления может увеличиться для крупных заказов. Модели с профилем круглой, овальной, трапециевидной и других нестандартных форм изготавливаются дольше.

Также на сроки влияет ламинация, раскладка и другие особенности. До оформления договора мы рассчитаем сроки изготовления и укажем их в условиях контракта.

Договор оформляется без выезда в офис, у вас дома после консультации с замерщиком-инженером. Оплату можно внести на месте наличными или картой через сайт. Возможна оплата переводом на расчетный счет через онлайн-банк. В офисе компании принимаем пластиковые карты и наличные.

При оформлении заказа потребуется предоплата 20%. Остаток вносится в день доставки окон.

Гарантия на окна — 5 лет. За это время конструкция не деформируется, сохранит все эксплуатационные характеристики.

Возможности для экономии есть. Одна из основных — правильный выбор. Если вы живете в квартире, выходящей окнами в тихий двор или располагающейся с южной стороны, вам не потребуется конструкция с повышенной тепло- и звукоизоляцией.

Мы порекомендуем варианты под каждое конкретное место. Экономить на качестве армирования, уплотнителе и других деталях нельзя, это негативно скажется на длительности эксплуатации.

О компании

Собственное производство на заводе пластиковых окон ПВХ и других профильных систем в Орле.

Предлагаем своим клиентам алюминиевые, а также окна ПВХ. Любой уровень сложности: типовые, нестандартные, фигурные, штульповые, с фрамугой, цветные, французские, эркерные, портальные.

Наши окна являются высококачественными, мы гарантируем профессиональное качество работы в вашем доме. Изделия будут установлены в кратчайшие сроки.

Любая сложность и объем заказов

Передовые технологии, а также контроль качества - залог успеха нашей копании, готовы справиться с поставленной задачей, вне зависимости от ее сложности.

40 лет эксплуатации продукции Rehau

Сертификаты качества позволяют подтвердить долговечность, а также надежность нашей продукции.

Быстрое изготовление окон ПВХ

Изготавливаем профиль окна в течение 5 дней. На отделку уходит 1–2 дня. Также имеется большой склад.

Компетентность сотрудников

Все бригады специально обучены и аттестованы в немецкой компании Rehau.

Современные монтажные требования

Используем нормативное число крепежных деталей. Соблюдаем уровень в различных плоскостях. Делаем полноценный монтажный шов.

Профессиональные замеры

Наши окна открываются без трения и дефектов. Наши мастера профессионально замеряют проемы, аккуратно демонтируют отслужившие детали. Вы можете получить у нас ПВХ-изделия и быть уверены, что не придется обслуживать их по гарантии.

Преимущества наших окон
Теплосбережение и теплоизоляция окон
Теплосбережение


Окна оснащены теплосберегающими стеклопакетами. Мы сохраняем не только тепло, но и Ваши деньги!

Звукоизоляция окон
Звукоизоляция


Решение: надежные воздушные камеры изолируют Ваш дом от излишнего шума.

Безопасность окон
Безопасность


Решение: Повышенная защита от сквозняков и антивзломная система.

Экологичность окон
Экологичность


Оконные профили изготавливаются исключительно из качественных материалов, которые безвредны для человека.

Внешний дизайн окон
Внешний дизайн


Широкая разновидность профилей позволяет подобрать безупречный вариант, который подойдет к интерьеру Вашего помещения.

Качественная фурнитура
Просто и удобно


Качественная фурнитура от ведущих мировых брендов обеспечивает максимальную функциональность окон.

Наша команда

Team

Владимир

Vorne
ТБМ
Siegenia
Roto
Rahau
Novotex
Provedal
Internika
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