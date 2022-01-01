Немецкий концерн поставляет не готовое окно, а профиль для него.

Мы получаем в Орле блок из армированного ПВХ, из которого только предстоит изготовить окно. В такой ситуации у производителя остается простор для недобросовестной экономии.

Часто ставят низкокачественные уплотнители, дешевую фурнитуру, экономят на квалификации специалистов. И хотя в момент покупки вы экономите, но сама конструкция быстрее ломается и чаще требует обслуживания. В худшем случае потребуется демонтаж.

Мы не экономим на комплектующих и стеклопакетах Rehau. Это значительно продлевает срок службы изделий. В сравнении с некоторыми конкурентами, цены у нас действительно могут показаться выше. Но в долгосрочной перспективе выгоднее приобрести у нас.